Mil empresas menos en un mes

Tal como pasó con Whirpool, Essen y otra decena de empresas, General Motors desvinculó a 90 trabajadores de su planta en Alvear mediante retiros voluntarios. Durante la gestión de Javier Milei, la compañía pasó de 1.000 a 600 operarios. En todos los casos, se trata de trabajadores con al menos 15 años de antigüedad en la planta.

Desde el gremio Smata agregaron que desde hace bastante tiempo la automotriz no toma personal.

Los números de la crisis

En un contexto marcado por los despidos y el cierre de fábrica, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires expuso en números la crisis que atraviesa el entramado productivo del país por las políticas de Javier Milei.

“En agosto se destruyeron más de mil empresas en todo el país. Desde el inicio de este Gobierno nacional ya cerraron sus puertas más de 19.000 firmas en la Argentina”, reveló en un hilo de posteos en su cuenta de X, mediante el cual compartió estadísticas.

Las mismas, basadas en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (dependiente de la Secretaría de Trabajo de Nación) indican que desde noviembre de 2023 se contabilizaron 19.164 unidades productivas menos (de las cuales 5.208 son bonaerenses), y desde diciembre de 2024 6.948, de las que 2.194 operaban en la provincia de Buenos Aires. “Un proceso que golpea de lleno a la actividad productiva y al empleo”, sentenció López.

En este sentido, el funcionario sostuvo que esas casi 7 mil empresas que cerraron representaron más de 13 mil puestos de trabajo menos.

A su vez, el ministro aseguró que “el deterioro es transversal entre sectores de actividad”. Al respecto, difundió un gráfico que muestra que, respecto a noviembre de 2023, los rubros más perjudicados fueron transporte (4.685 empresas menos), comercio (3.510), servicios inmobiliarios (2.952), industria manufacturera (1.974) y construcción (1.790).

“Cada mes se suman nuevas empresas a la lista de cierres, dejando a miles de argentinos/as sin trabajo y deteriorando su calidad de vida. El impacto es nacional y especialmente fuerte en la Provincia”, destacó López, al mismo tiempo que concluyó: “No hay futuro viable destruyendo la producción y el empleo local”.