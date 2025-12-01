Reclaman mayor prevención de ITS

En el marco del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, la diputada bonaerense del radicalismo, Belén Malaisi, alertó por el aumento de casos de infecciones de transmisión sexual (ITS). Al respecto, presentó un proyecto para exhortar tanto al Gobierno nacional como provincial el desarrollo de políticas públicas de concientización.

En primer término, Malaisi solicitó al Ejecutivo provincial que “proceda a la urgente implementación de campañas de difusión y concientización” sobre la importancia del control y la prevención de sífilis y de las ITS “a los efectos de prevenir el avance de las mismas”.

A su vez, consideró que la falta de políticas públicas nacionales en materia de profilaxis y prevención de enfermedades sexuales “es altamente preocupante”. “Las estadísticas oficiales marcan un aumento de casi el 20% de los casos de sífilis y de enfermedades sexuales en el país”, añadió.

“Desde los diferentes espacios pre representación, debemos exhortar, exigir al Gobierno Nacional y Provincial tomar cartas en el asunto en carácter de urgente a los efectos de impedir la propagación y el aumento de casos”, puntualizó la legisladora bonaerense del bloque UCR + Cambio Federal.