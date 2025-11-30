Fallo laboral ordena pagar jornada completa si el part-time supera dos tercios

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó un fallo que impacta en los contratos part-time. La Sala V resolvió que, cuando la jornada pactada supera los dos tercios de la habitual, corresponde abonar el salario completo.

El caso involucró a una médica de ambulancia del PAMI que trabajaba 24 horas semanales sobre un régimen de 35. La sentencia refuerza la naturaleza protectora de la Ley de Contrato de Trabajo, evitando que la reducción horaria se use para vulnerar derechos.