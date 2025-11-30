EEUU confirmó el swap con Argentina y expuso la fragilidad de las reservas

El Tesoro de Estados Unidos confirmó que el Banco Central de la Argentina ejecutó un swap de monedas por US$254 millones, en el marco del Acuerdo de Estabilización Monetaria. La operación refleja la necesidad del gobierno de Javier Milei de recurrir a mecanismos externos para sostener las reservas y contener la presión sobre el dólar.

Semanas atrás, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había admitido que se había utilizado “una pequeña cantidad” del intercambio, aunque sin precisar cifras. El comunicado oficial del país del norte detalló que la transacción se realizó a través del Fondo de Estabilización de Cambios y que el monto total del swap con Argentina asciende a más de US$2.541 millones.

Tras la confirmación, la gestión económica de Luis Caputo y la conducción del BCRA, vuelven a quedar bajo la lupa, en un contexto de reservas escasas y creciente desconfianza sobre la capacidad oficial de sostener la estabilidad cambiaria.