Crecen los rumores de molestia de Trump con Milei
La relación bilateral se ve atravesada por especulaciones de molestia ante la falta de ruptura con China.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había anunciado otra visita a Argentina a principios de diciembre. Sin embargo, el viaje demora en confirmarse.
Ante esto, se especula con una molestia de Trump a Milei. Esto es porque el presidente argentino no cumplió con parte del acuerdo en el marco de salvataje proporcionado antes de las elecciones: romper con China.