Crecen los rumores de molestia de Trump con Milei

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había anunciado otra visita a Argentina a principios de diciembre. Sin embargo, el viaje demora en confirmarse.

Ante esto, se especula con una molestia de Trump a Milei. Esto es porque el presidente argentino no cumplió con parte del acuerdo en el marco de salvataje proporcionado antes de las elecciones: romper con China.