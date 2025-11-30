El Gobierno fijó nuevas tarifas eléctricas para el verano

El Gobierno Nacional oficializó un aumento en los precios de referencia de la energía eléctrica para el verano 2026. La Resolución 488/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece subas de entre 30 y 35% en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que regirán desde el 1° de diciembre hasta el 30 de abril próximo.

El esquema contempla la aplicación del Precio de Referencia de la Potencia (Potref), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES), que junto al Precio Estabilizado del Transporte (PET) definen el traslado de los nuevos valores a los cuadros tarifarios de las distribuidoras. El resultado es un costo mayor por megavatio hora (MWh) que impactará en hogares, comercios e industrias.

En paralelo, se fijaron nuevos valores para el transporte de energía en alta tensión y distribución troncal, reforzando la presión sobre los costos finales del servicio.

El Ejecutivo sostiene que la resolución busca ordenar los costos de generación y transporte en un período de alta demanda estacional. Sin embargo, el incremento se inscribe en un contexto de ajuste más amplio, donde la política energética apunta a reducir subsidios y trasladar mayores cargas a los usuarios.