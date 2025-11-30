La ONU alertó sobre abusos y torturas en Argentina

Las Naciones Unidas (ONU) lanzó una profunda alerta por la vulneración de los derechos humanos en Argentina. En un informe, alertó obre detenciones masivas, violencia policial desproporcionada, uso excesivo de la fuerza en protestas y graves fallas en la protección de personas privadas de libertad. El organismo, que ya ha cuestionado en anteriores ocasiones la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Milei, exigió medidas urgentes para frenar abusos y garantizar estándares básicos internacionales.

El Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU publicó un largo comunicado que explaya observaciones finales sobre Argentina tras evaluar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura durante 2024 y 2025. El organismo consideró que el país atraviesa un retroceso en materia de derechos humanos, acompañado por prácticas estatales que vulneran garantías básicas y habilitan situaciones de tortura y malos tratos.

Represión en las calles

Uno de los puntos más alarmantes del informe refiere al uso de la fuerza por parte de policías y fuerzas de seguridad. El CAT detalló denuncias por violencia desproporcionada, detenciones sin supervisión judicial y hostigamiento en barrios populares, incluidos menores de edad y personas en situación de calle.

En este camino, el Comité expresó especial preocupación por los “operativos preventivos” y señaló que las normativas vigentes amplían la discrecionalidad policial, lo que habilita detenciones en supuestos de flagrancia difíciles de justificar. También alertó sobre el accionar de patrullas municipales que desempeñan funciones sin base legal.

Por otra parte, el documento dedicó un apartado clave al manejo de manifestaciones sociales. Para el organismo, varias resoluciones del Ministerio de Seguridad permiten un uso de la fuerza incompatible con los estándares internacionales. Entre las medidas resaltan falta de límites claros para el uso de armamento no letal, ampliación de facultades para recurrir a armas de fuego, y ausencia de criterios estrictos para contener protestas.

Estas acciones concluyeron en situaciones como las vividas el 12 de marzo de este año, cuando se reprimió ferozmente una marcha al Congreso y Pablo Grillo recibió el disparo de granada.

Por eso, la ONU exigió que todos los operativos sean grabados y que el material quede disponible para investigaciones independientes.

Torturas

En sintonía con el informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación que reveló un récord de casos de torturas y malos tratos, la CAT también advirtió un aumento de denuncias. Entre los casos más alarmantes mencionó simulacros de ahogamiento, golpes, abusos sexuales y uso de dispositivos eléctricos. También observó problemas estructurales: falta de atención médica, exámenes físicos realizados por personal policial, sobrepoblación carcelaria y uso excesivo de aislamiento.

A su vez, la ONU expresó preocupación por acciones penales impulsadas por el Ejecutivo contra jueces involucrados en decisiones sobre detenciones durante protestas, lo que podría generar un efecto intimidatorio.