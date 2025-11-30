Los concejales de La Plata debatirán el nuevo COUT

Luego de la maratónica sesión el jueves pasado, donde quedó aprobado el Presupuesto 2026 y las ordenanzas Fiscal e Impositiva, ya tiene fecha la próxima cita de los concejales de La Plata. El próximo martes tratarán en el recinto el último de los proyectos del megapaquete girado en octubre por el intendente Julio Alak: el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT).

La sesión fue convocada después del largo encuentro del jueves en el que, además del Presupuesto 2026 y las ordenanzas Fiscal e Impositiva, se aprobaron el pliego del transporte público, la creación del Ente del Cementerio y la autorización para contratar un sistema de videovigilancia en 400 puntos de la ciudad.

El nuevo COUT reemplazará a la Ordenanza N°10.703 que actualmente rige los usos del suelo en La Plata y fue aprobada durante la gestión del exintendente Pablo Bruera. La nueva iniciativa, la segunda etapa del denominado Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial y cuya primera parte se votó en abril en el Concejo Deliberante, define la planificación urbana para los próximos 50 años y fija las reglas de uso de cada metro cuadrado en la ciudad.

En la Comisión de Planeamiento, el oficialismo aceptó modificar los parámetros más cuestionados: las alturas máximas para construir y el Coeficiente de Unidades Funcionales (CUF). De esta manera, espera aprobar el COUT por unanimidad.