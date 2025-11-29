Endeudamiento: cayó la sesión en Diputados y el Senado llamó a extraordinarias

La pulseada por el endeudamiento volvió a tensar la Legislatura bonaerense y dejó expuesta la fragilidad de los acuerdos políticos en la recta final del año. Este viernes, la Cámara de Diputados levantó la sesión por falta de quórum, mientras que el Senado resolvió tras un largo cuarto intermedio convocar a sesiones extraordinarias para retomar el debate a partir del 1º de diciembre.

Diputados sin quórum y estrategia frustrada

El presidente de Diputados, Alexis Guerrera, dio por caída la reunión al constatar que no se alcanzaban los 46 legisladores necesarios para abrir el debate. Al recinto llegaron los 37 diputados de Unión por la Patria, los tres de Nuevos Aires y el representante de Derecha Popular, pero el número quedó corto. La oposición se mantuvo ausente y frustró la estrategia oficialista de iniciar la discusión para luego pasar a un nuevo cuarto intermedio.

El oficialismo intentó que al menos 46 diputados bajaran al recinto para habilitar el debate, pero la ausencia de los bloques opositores volvió a frustrar la sesión. En respuesta, dirigentes de esas bancadas advirtieron que llevan dos años esperando compromisos incumplidos y que no aceptarán nuevas promesas sin garantías.

La autoconvocatoria del Senado

Pasadas las 16 horas, la titular del bloque oficialista en el Senado, Teresa García, solicitó el ingreso fuera de hora del expediente de autoconvocatoria a sesiones extraordinarias 2025-26. La moción fue aprobada con el respaldo de más de dos tercios de los presentes y habilitó el tratamiento sobre tablas. De esta manera, Unión por la Patria aspira a retomar la discusión del pedido de endeudamiento por más de 3.000 millones de dólares elevado por Axel Kicillof.

“Fundamentamos este requerimiento en razones de urgencia e interés público de los asuntos pendientes de tratamiento, ante la finalización del período de sesiones ordinarias”, argumentaron los legisladores firmantes en el proyecto aprobado.

El escenario refleja la tensión política que atraviesa la Legislatura bonaerense y anticipa un cierre de año marcado por la disputa entre oficialismo y oposición. El endeudamiento, convertido en eje de la discusión, se consolidó como una prueba de fuerza que desnuda la fragilidad de los consensos y mantiene en suspenso la definición parlamentaria hasta la próxima semana.