El boleto de colectivo bonaerense aumentará 14,4% en diciembre

El boleto de los colectivos bonaerenses que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirá un 14,4% en diciembre, tras la decisión del Gobierno bonaerense de aplicar un aumento extraordinario. La medida fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial, donde se detallan las razones del ajuste.

El incremento combina dos componentes: el cálculo mensual de inflación del Gran Buenos Aires, que en octubre fue del 2,4% según el Indec, más un adicional de dos puntos, lo que da un 4,4%. A ese número se suma un aumento extraordinario del 10%, llevando el ajuste total al 14,4%. Según la administración bonaerense, el objetivo es “recomponer los ingresos del sistema”, incrementando la recaudación tarifaria y reduciendo la necesidad de aportes derivados del Régimen de Compensaciones Tarifarias.

El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el próximo lunes y afectará a las líneas del 200 en adelante que circulan dentro del AMBA y en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. Con el aumento, el boleto mínimo quedará por encima de los $600. El viaje más corto, de hasta 3 kilómetros, costará $658,44, mientras que los recorridos superiores a los 27 kilómetros alcanzarán los $900.

Vale mencionar que, previo a la oficialización, el Gobierno bonaerense sometió la propuesta a una Consulta Ciudadana, con el fin de garantizar el derecho de los usuarios a expresarse y acceder a información adecuada sobre la medida.