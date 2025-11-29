Las importaciones puerta a puerta se cuadruplicaron

Como viene informando diario Hoy, en el último tiempo se conocieron varios casos de empresas que cierran fábricas y despiden trabajadores. Algunas de las compañías reemplazan el trabajo local por productos importados, en otras situaciones ven forzadas a bajar persianas porque no pueden competir con el abaratamiento de las importaciones. Los casos más conocidos fueron Essen y Whirlpool: entre ambas firmas echaron más de 250 trabajadores.

En paralelo, las importaciones realizadas bajo el sistema de “puerta a puerta” (las plataformas Shein y Temu lideran este rubro) sumaron cerca de 700 millones entre enero y octubre de 2025. Esto implica casi cuadruplicar el monto registrado en el mismo lapso de 2024.

En cuanto a octubre, las compras de productos ingresados por servicios postales (courier) rondaron los 92 millones de dólares. Esto representa un incremento interanual del 289,9%, aunque supone una baja del 11,2% respecto de septiembre. “Desde julio, la entrada de bienes por esta modalidad se mantuvo estable en torno a los 100 millones de dólares mensuales, aunque la evolución del comercio electrónico indica que el techo todavía no se vislumbra”, analizaron desde la consultora Analytica.

Este tipo de operaciones fue el principal motor del fuerte crecimiento dentro de la categoría “Resto”, utilizada por el INDEC para clasificar las importaciones según su uso económico. De hecho, fue el rubro con mayor variación anual, con un salto del 236,6%.

El crecimiento exponencial de las importaciones “puerta a puerta” se dio en el contexto del proceso de apertura comercial promovido por el gobierno de Javier Milei. Desde fines del año pasado, el Ejecutivo nacional habilitó las compras mediante el servicio de Courier Internacional, que permite adquirir alimentos, ropa, juguetes, tecnología, artículos decorativos y otros productos de uso personal, siempre dentro del límite de 50 kilos y un valor final de hasta 1.000 dólares.

La mayor parte de las compras vía courier se concentra en Temu y Shein, dos plataformas chinas que dominan el consumo online masivo.