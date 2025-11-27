El turismo sigue en caída

El Indec publicó las estadísticas del turismo internacional de octubre. Como sucedió a lo largo de este año, la cantidad de extranjeros se redujo mientras que creció el número de argentinos que viajaron al exterior.

En concreto, arribaron 679.200 miles de turistas al país, 10% menos respecto al octubre del 2024. Sin embargo, al analizar solo los viajes vía aérea, hubo una suba del1,3%).

A su vez, 1.228.900 argentinos viajaron al exterior, cifra 9,3% superior al mismo mes del año pasado. Si bien se trata de una estadística que sigue siendo positiva, se trató de la variación más acotada desde mayo del 2024.