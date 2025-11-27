Continúan los recortes en el comercio y revive el fantasma del vaciamiento

El cierre intempestivo de sucursales de Frávega volvió a encender las alarmas entre los trabajadores del rubro, que temen un proceso de vaciamiento similar al que terminó con la firma Garbarino. La decisión de bajar persianas sin previo aviso expone la fragilidad del empleo en el comercio, un sector golpeado por la caída del consumo y la falta de políticas que garanticen estabilidad.

La medida afecta incluso a locales propios, lo que refuerza la sospecha de un ajuste más profundo. Los gremios denuncian que detrás de estas decisiones se esconde una estrategia de reducción masiva de personal y advierten que la empresa busca relocalizar empleados en condiciones desfavorables o directamente avanzar con cesantías.

El conflicto se inscribe en un escenario más amplio de crisis, donde la ausencia de intervención estatal deja a los trabajadores expuestos a decisiones unilaterales. La experiencia de Garbarino funciona como advertencia de lo que puede ocurrir cuando el capital se desvía y las empresas se desmantelan.

La precariedad se intensifica y el temor a un ajuste mayor se instala en la vida cotidiana de quienes dependen de estos empleos. Sin un plan oficial que sostenga el comercio y proteja a los trabajadores, el riesgo que se repita la historia de cierres intempestivos y vaciamiento empresarial crece.

La continuidad de estos recortes confirma que la crisis se profundiza y que la falta de respuestas oficiales agrava la vulnerabilidad del trabajo en la Argentina, dejando a miles de familias en un estado permanente de desprotección.