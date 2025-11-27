La Libertad Avanza evalúa extender sesiones extraordinarias hasta febrero

La Libertad Avanza (LLA) analiza extender las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero, en lugar de concluirlas el 31 de diciembre como estaba previsto. La decisión se vincula con el recambio legislativo del 10 de diciembre, que dará al oficialismo una mayor presencia parlamentaria para impulsar los proyectos de Javier Milei en la segunda parte de su mandato.

Cabe recordar que con el resultado de las elecciones del 26 de octubre, LLA sumará bancas y, junto al PRO, tendrá asegurado el tercio necesario para bloquear intentos de frenar vetos presidenciales. Con esa base, el oficialismo busca abrir negociaciones con gobernadores aliados y garantizar votos clave para aprobar iniciativas centrales como el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, penal y tributaria.

La estrategia de evitar el receso legislativo refleja la urgencia del Gobierno por consolidar consensos y sostener el ritmo legislativo en un escenario político todavía marcado por tensiones y resistencias.