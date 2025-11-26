La gestión Bullrich rompió récord de denuncias por torturas

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) publicó un lapidario informe sobre la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, a pocos días de su salida para asumir como senadora nacional.

En un documento de 415 páginas, la PPN informó que en 2024, en el ámbito federal, hubo 335 víctimas de tortura y/o malos tratos policiales. Además, se produjeron “646 víctimas que permiten la individualización de un total de 1465 hechos de tortura y/o malos tratos” en las cárceles que dependen del Sistema Penitenciario Federal, el cual, actualmente, aloja a 11453 personas.

Las cárceles federales que lideran ampliamente el ranking donde se producen torturas y/o tratos degradantes son el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Villa Devoto) y el Complejo Penitenciario Federal VI, Luján de Cuyo, en Mendoza. En el primero, se produjeron un total de 271 hechos, mientras que en el segundo fueron 109.

Si se observan todas las categorías de maltrato y/o tortura, el listado de los principales casos está liderado por “Malas condiciones materiales de detención”, 427 casos; “Agresiones físicas”, 363 casos; “Aislamiento”, 146 casos; “Falta o deficiente asistencia de la salud”, 145 casos y “Falta o deficiente alimentación”, 99 casos entre muchos otros.

Más casos en 2025

Previamente, la PPN difundió el Reporte Nº7 que lleva el nombre de “Víctimas de violencias penitenciarias/policiales reiteradas”. El mismo da un panorama para los primeros seis meses de este año.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio “se informaron 117 Expedientes del Procedimiento para la investigación y Documentación de Casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes con casos de tortura y malos tratos”.

Si se mira el detalle de lo que significa esa cifra, 101 expedientes son casos individuales, mientras que los 16 restantes son colectivos. Es de esa manera que se llega a la cifra de 201 víctimas durante el primer semestre. O sea, más de una víctima de la violencia policial o penitenciaria por día.

A su vez, de las 201 víctimas detectadas, 17 sufrieron violencia policial o penitenciaria más de una vez.