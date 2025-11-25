Operarán a Schiaretti del corazón

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció que será intervenido quirúrgicamente este viernes. El dirigente cordobés se someterá a una intervención cardíaca programada para reemplazar la válvula aórtica mediante cateterismo en la ciudad de Buenos Aires.

En su mensaje, el diputado nacional electo por esa provincia expresó: “Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires”.