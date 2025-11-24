Profundo pesar por el fallecimiento de Juan José Mussi

Juan José Mussi, intendente de Berazategui y figura de larga trayectoria en el Partido Justicialista, murió este lunes a los 84 años. La noticia se conoció a través de mensajes publicados en redes sociales por dirigentes que expresaron su pesar y enviaron condolencias a la familia.

Como el Intendente Julio Alak que expresó “Juan José querido, partiste a la inmortalidad dejándonos un inmenso ejemplo de militancia al servicio del Pueblo y de la Patria. Tu honestidad moral, lucidez política, compromiso con los más necesitados, valentía y enorme representatividad política son valores que deben guiarnos a todos en nuestra lucha por una Patria Libre, Justa y Soberana. Gracias Juan José querido. Fuiste un ejemplo para todos y vivirás siempre en nuestros corazones. Que Dios, Perón y Evita te tengan siempre en la gloria”, expresó el jefe comunal en redes sociales.

Mussi desarrolló gran parte de su carrera política en su ciudad natal, donde fue elegido intendente en seis oportunidades desde 1987, cuando Antonio Cafiero lo impulsó en el marco de su llegada a la gobernación bonaerense. Médico formado en la Universidad Nacional de La Plata, inició su camino en el Concejo Deliberante local antes de convertirse en referente indiscutido del distrito.

Además de su rol municipal, integró el gabinete nacional durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof lo definió como “un militante incansable y compañero ejemplar” y afirmó que su ausencia será sentida por toda la comunidad.