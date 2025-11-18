Nación suspende la pensión por viudez para quienes cobren la PUAM

El fin de la moratoria previsional dejó a un grupo de adultos mayores sin la posibilidad de acceder a la pensión por fallecimiento de un jubilado. Con la moratoria caída y sin renovación por parte del gobierno de Javier Milei, ni aprobación legislativa tras el veto presidencial, quienes no completaron los 30 años de aportes ya no pueden jubilarse bajo el régimen tradicional.

Ante este escenario, muchos deberán recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación no contributiva administrada por Anses que garantiza un ingreso mínimo a personas mayores sin aportes suficientes. La PUAM equivale al 80% del haber mínimo y está disponible para hombres y mujeres desde los 65 años.

Sin embargo, presenta una diferencia sustancial con el régimen general ya que no permite cobrar pensión por viudez. Es decir, quienes ingresen a través de esta prestación no podrán acceder al beneficio en caso de fallecimiento de su pareja jubilada.

Tras el ajuste por movilidad, la PUAM ascenderá a $266.520 en noviembre de 2025. Aunque puede complementarse con bonos, la prestación continúa por debajo de una jubilación mínima.