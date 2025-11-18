Ministros provinciales viajan a Chile en busca de inversiones

Ministros y funcionarios de las áreas de Economía de 17 provincias viajaron a Chile para participar de una agenda centrada en el desarrollo productivo y la búsqueda de financiamiento para proyectos logísticos y de infraestructura. El encuentro, del cual participará el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, está organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Se trata de la “Jornada de Ministros de Desarrollo Productivo – Intercambio entre pares sobre políticas de desarrollo productivo y financiamiento a nivel territorial”, que tendrá una serie de actividades técnicas que se desarrollan este lunes y martes en Santiago de Chile.

Allí, las autoridades económicas, en representación de las provincias, podrán vincularse con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) y representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El encuentro en Chile se inscribe dentro de la Hoja de Ruta hacia el Desarrollo que los gobernadores de todo el país delinearon en colaboración con el CFI para construir un marco estratégico común que abarque energía, educación, infraestructura, innovación y financiamiento.