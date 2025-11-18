Sigue la gira de Santilli con gobernadores

Los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, visitaron este lunes Casa Rosada para reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se trató uno más de los encuentros con los representantes de las provincias por parte del Ejecutivo nacional.

Tras retirarse de Casa Rosada, Zdero calificó de “muy positivo” el primer contacto y de garantizar su apoyo al Poder Ejecutivo, con el que mantiene un vínculo aceitado: “Siempre tendiendo puentes entre el Gobierno nacional y nuestra Provincia. Queremos un país que salga, que crezca, que se desarrolle y por supuesto que queremos una Argentina grande como un Chaco que también tenga esas oportunidades”.

Por su parte, Weretilneck destacó “transmitimos nuestra voluntad de trabajar en mejorar la conectividad para nuestra gente, para nuestros vecinos”, en relación a los reclamos respecto a obras viales paralizadas y el traspaso de los terrenos vinculados a las vías férreas.