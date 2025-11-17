El Gobierno permitirá a billeteras cobrar deudas por débito automático

Un nuevo trascendido desde Casa Rosada encendió la alarma: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) planea autorizar nuevamente el débito automático interbancario para el cobro de préstamos. Es decir, las billeteras virtuales podrán descontar automáticamente las deudas de los usuarios.

La medida, que según trascendió se habilitará en un mes, fue anunciada por el director del BCRA, Pedro Inschauspem, en el Argentina Fintech Forum.

El débito automático interbancario es una herramienta que había sido prohibida en febrero de 2020 mediante la Comunicación A6909. Según la disposición, “prestamistas informales”, como “fintech o pseudomutuales”, “les vaciaban las cuentas a beneficiarios de prestaciones sociales” para cobrar cuotas atrasadas con tasas usurarias.

Alarmas encendidas

El expresidente del BCRA, Miguel Pesce, alertó sobre el grave riesgo de la medida: “¿Cómo vas a permitir que a alguien que el Estado le deposita plata para que coma, una empresa financiera se la debite por un crédito?”.

Pesce advirtió que con la nueva norma “vamos a terminar con gente desesperada que le van a sacar plata de la AUH, porque a diferencia de un embargo acá no hay un máximo a debitar por mes”.

Por otro lado, la decisión de rehabilitar el débito directo se toma en un contexto de morosidad récord. Según el último informe del BCRA, la mora en préstamos personales alcanzó el 6,6%, la cifra más alta desde que se tiene registro (2010). Al mismo tiempo, en medio de la caída del consumo, el uso de tarjetas de crédito para compras en supermercados aumentó del 39% al 46%.

Entre otros datos, durante septiembre se rechazaron 92.535 pagos realizados por cheque por falta de fondos. Se trata de la máxima cifra desde junio de 2020, año que inició la pandemia.

Esta situación se suma a otros números preocupantes. Por ejemplo, de acuerdo con un relevamiento elaborado por el IAG, en el país hay al menos, 15 millones de personas endeudadas con banco o entidades financieras. Este número representa el 32% de la población argentina.

“Un tercio de los argentinos les deben plata a los bancos, y la deuda promedio de las personas endeudadas es de $3,7 millones de pesos”, estimaron desde el Instituto.