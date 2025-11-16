“La industria nacional es de los sectores más golpeados por Milei”

"La industria es golpeada en todos los frentes”, sentenció Pablo López, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, en un nuevo hilo de publicaciones en su cuenta personal de X donde analizó los últimos datos sobre la actividad industrial.

El funcionario de la gestión de Axel Kicillof retomó el informe del Indec sobre el uso de la capacidad instalada de la industrial. Con los números expuestos, afirmó que “la industria es de los sectores más golpeados por las políticas nacionales”.

Según los gráficos que compartió López, en septiembre la utilización de la capacidad instalada se derrumbó 1,1% en comparación con el mismo mes del año pasado. A su vez, acumula una caída de casi 7 puntos contra 2023. “Las plantas operan lejos del 70% de los años previos, señal del deterioro persistente de la actividad”, aseguró.

Asimismo, también precisó sobre el análisis por sectores: “Solo dos bloques industriales evitan caídas contra septiembre de 2023, el resto opera por debajo de 2024 y muy por debajo de 2023”. En este sentido, “Productos textiles” lidera la caída (-14,2% respecto 2024 y 22% respecto 2023), seguido de “Productos de caucho y plástico” (-7% respecto 2024 y 17,1% respecto 2023) y “Productos minerales no metálicos” (-5,6% respecto 2024 y 17,7% respecto 2023). En tanto, solo “Refinación del petróleo” y “Productos alimenticios y bebidas” presentan subas en su utilización de la capacidad instalada.

“La producción sigue cayendo, las plantas operan con bajo uso y el empleo industrial se resiente. Ningún país puede sostenerse destruyendo uno de los motores que impulsa su economía real”, concluyó López.

La construcción también en crisis

Anteriormente, el ministro bonaerense también compartió datos de la construcción, otro de los sectores fuertemente golpeados por las políticas de Javier Milei, en especial por la paralización de la obra pública. En este camino, la producción bonaerense de insumos del sector cayó por segundo año consecutivo en septiembre: la producción de cemento se redujo 5,3% respecto a septiembre del 2024 y 21,4% respecto a mismo mes del 2023; su despacho un 4,6% respecto a 2024 y 23,3% respecto a 2023; y la demanda de hierro primario disminuyó 6,8% respecto a 2024 y 10,5% respecto a 2023.