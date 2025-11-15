Provincia alertó sobre el impacto del acuerdo con Estados Unidos

El gobierno de Axel Kicillof reaccionó de inmediato frente al anuncio del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Mientras la Casa Blanca y la administración de Javier Milei lo presentaron como un paso estratégico para atraer inversiones, desde la provincia de Buenos Aires la lectura fue crítica. El ministro de Producción, Augusto Costa, advirtió que el pacto “pega de lleno” en el territorio bonaerense, al comprometer sectores industriales y el empleo.

Costa sostuvo que el entendimiento bilateral se suma a la política de ajuste que ya afecta a la producción nacional. Lo calificó como “muy preocupante” y lo vinculó con una entrega de soberanía. Según su visión, el alineamiento con Washington resulta ruinoso y perjudicial para ramas productivas clave, incluso cuando el acuerdo promete mejores condiciones de acceso a mercados y reducción de barreras históricas.

Impacto del pacto en la industria bonaerense

El ministro insistió en que el acuerdo compromete la industria, el desarrollo tecnológico y la posibilidad de agregar valor. Señaló que la Provincia, responsable de la mitad de la producción industrial del país, sería la más afectada por la apertura indiscriminada de mercados. Aunque el texto prevé beneficios para sectores estratégicos, como la baja de aranceles, Costa subrayó que esas medidas no compensan el riesgo de pérdida de empleo y debilitamiento de la capacidad productiva local.

Buenos Aires en defensa de su producción y empleo

El eje central del planteo fue el impacto en Buenos Aires. El funcionario recordó que la Provincia aporta el 50% de los bienes industriales del país y advirtió que el acuerdo golpea directamente a ese entramado productivo. Desde su perspectiva, se suma a un proceso de ajuste y caída del empleo que amenaza la estructura económica bonaerense.

El mensaje del Gobierno bonaerense fue claro: defender la industria y el trabajo frente a un Gobierno nacional que privilegia la apertura externa por encima de la protección interna. En ese escenario, la crítica al acuerdo con Estados Unidos establece las diferencias entre el Gobierno bonaerense y el presidente Milei, y proyecta a la Provincia como defensora de la soberanía económica.