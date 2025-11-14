Milei autorizó cortar el agua por falta de pago

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2025, Javier Milei dio un paso más en su objetivo de privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Para ello, modificó su marco regulatorio, con un cambio que sobresalió: a partir de ahora, la empresa podrá cortar el servicio por falta de pago.

La resolución indica que se permitirá a la empresa interrumpir el suministro en casos de mora, pese a ser un derecho humano universal: después de 60 días de atraso para hogares y 15 días para otros usuarios, previa notificación con al menos siete días hábiles de anticipación.

A su vez, el decreto señala que era necesario “dar certeza jurídica” antes de avanzar con la licitación del 49% de las acciones de AySA: un 44% a venderse a privados y un 5% que se distribuirá en un Programa de Propiedad Participada para trabajadores.

El Ejecutivo nacional remarcó que durante la revisión técnica del marco regulatorio detectó errores materiales en la normativa vigente, especialmente en el régimen tarifario relacionado con los “cargos por construcción”. Esos errores, argumenta el DNU, alteraban la lógica histórica del sistema y generaban inconsistencias en la facturación entre usuarios medidos y no medidos.

De este modo, el nuevo marco regulatorio aprobado por el DNU 805/2025 integra todas las modificaciones hechas en los últimos meses, incluyendo los cambios que introdujo el Decreto 493/2025, que había dejado preparados varios aspectos del servicio para la futura administración privada.