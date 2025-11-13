El oficialismo expone su fractura en la Cámara alta

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibirá este viernes al mediodía en el Senado a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y senadora electa. El encuentro, presentado como un gesto institucional, llega tras meses de distanciamiento y cruces que dejaron heridas abiertas en la interna oficialista. Bullrich reconoció públicamente que “hubo distancia” con Villarruel y adelantó que el pedido será claro: que no obstaculice la agenda legislativa del Ejecutivo.

La tensión entre ambas dirigentes se arrastra desde julio, cuando protagonizaron un áspero cruce en redes sociales durante la sesión autoconvocada por la oposición. Bullrich había reclamado que Villarruel no convalidara una reunión que el Gobierno consideraba ilegal, mientras la vicepresidenta respondió recordándole su pasado en Montoneros. Desde entonces, no hubo más diálogo entre las funcionarias.

El reencuentro se da en un momento clave. Bullrich asumirá como jefa del bloque libertario y busca reconstruir una mayoría estable que permita al Ejecutivo recuperar control en la Cámara alta. La ministra ya dejó en claro que exigirá colaboración y que no tolerará maniobras que debiliten al Gobierno.

La reunión servirá para medir fuerzas y definir reglas de juego en un Senado que se convirtió en terreno de disputa. Villarruel, con poder institucional como presidenta de la Cámara, y Bullrich, con ambición de liderazgo político, llegan con cuentas pendientes y desconfianza mutua. El oficialismo necesita cohesión para avanzar con reformas estructurales, pero la interna expone fracturas que amenazan con paralizar la estrategia legislativa.