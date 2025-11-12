La inflación de octubre volvió a subir levemente y se ubicó en 2,3%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de octubre fue del 2,3%, dos décimas por encima del registro de septiembre (2,1%). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un incremento del 24,8% en los primeros diez meses del año, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,3%, el nivel más bajo desde julio de 2018.

El dato confirma una suba leve pero sostenida desde julio y agosto, meses en los que la inflación se había ubicado en torno al 1,9%. Según el organismo oficial, la división con mayor incremento mensual fue Transporte (3,5%), mientras que Recreación y cultura y Equipamiento y mantenimiento del hogar registraron los menores aumentos (1,6%).

En cuanto a la incidencia por rubros, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser el principal motor de la suba en la mayoría de las regiones, a excepción de Patagonia, donde se destacó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires y la Patagonia fueron las zonas con mayor variación (2,4%), mientras que el Noroeste y la región Pampeana mostraron alzas más moderadas. En la división por categorías, los precios estacionales encabezaron el incremento con un 2,8%, seguidos por los regulados (2,6%) y el IPC núcleo (2,2%), que excluye ambos componentes.

Desde el Gobierno subrayaron que la inflación interanual lleva 18 meses consecutivos de desaceleración y que “esta variación es la más baja en más de seis años”. No obstante, registros oficiales marcan que en diciembre de 2020 hubo un valor similar, con una inflación del 4% mensual y 31,1% interanual.