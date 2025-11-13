Proponen arancelar plataformas como Shein y Temu

El diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, adelantó la presentación de un proyecto para gravar con un arancel del 30% las importaciones de productos que ingresen al país “por medio de plataformas”, como las chinas Shein y Temu. Según explicó, “destruyen toda la producción nacional”.

El legislador afirmó que este tipo de plataformas se saltean en su cadena productiva “al industrial y al comerciante” argentino: “Van directamente al consumidor, pero destruyen toda la producción nacional, y suplantan la mano de obra argentina por la mano de obra china”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Pichetto puso como ejemplo al sector textil argentino, que, a su criterio, “está siendo impactado de manera demoledora” por el ingreso de “estos productos que vienen por plataformas” y llegan al consumidor por correo privado o Courier.

“En Estados Unidos, que siempre es muy mirado por el Presidente (Milei), Trump impuso en julio una regulación sobre todos los productos que ingresan por vía de plataformas desde el extranjero a les fijó un arancel del 16 por ciento”, indicó.

La iniciativa “fija un arancel del 30% de retención que el Estado argentino deberá aplicar a los productos que vengan por plataforma desde el extranjero y compiten de manera desleal”.

“Todas estas plataformas hacen un juego de dominar el mercado mediante ‘dumping’ y además son productos de baja calidad, deben ser aranceladas en defensa del interés nacional”, detalló.