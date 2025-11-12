Causa Cuadernos: un dispositivo de persecución política en marcha

La Causa Cuadernos reingresó a escena bajo el signo de la presión institucional. La Cámara Federal de Casación Penal, presidida por Daniel Petrone, resolvió convocar al Tribunal Oral Federal N.º 7 para una reunión “de coordinación” el próximo martes 18 de noviembre, con el argumento de garantizar “mayor eficacia, eficiencia y celeridad” del juicio. La resolución, insólita en términos de independencia judicial, fue firmada por los jueces Petrone, Hornos, Ledesma, Mahiques y Borinsky. En los hechos, significa un claro alineamiento del máximo tribunal penal con la estrategia del Gobierno nacional: acelerar el proceso y sostener viva una causa sin sustento probatorio.

El expediente se construyó sobre los célebres cuadernos del chofer Oscar Centeno, que primero fueron declarados quemados y luego reaparecieron intactos en circunstancias controvertidas . Las pericias demostraron que varios tramos fueron dictados y escritos por más de una persona, plagados de tachaduras y alteraciones. Aun así, se los tomó como prueba principal para elevar a juicio a 87 imputados, entre ellos a Cristina Fernández de Kirchner, a quien se acusa de “liderar una asociación ilícita”, pese a que ningún testigo ni “arrepentido” la señaló como receptora de dinero.

Un tribunal a medida

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, este último designado a dedo durante el macrismo, apartó a la jueza suplente sorteada, Gabriela López Iñíguez, quien había cuestionado el rol del fiscal Stornelli. Su reemplazante, Néstor Costabel, cercano al macrismo, fue objetado por la defensa de la líder del PJ. La maniobra garantiza un tribunal complaciente y refuerza la idea de un juicio dirigido.

Un juicio virtual y sin garantías

Las audiencias se realizarán de forma virtual, una vez por semana, con transmisión parcial por YouTube. La defensa denuncia que ese esquema busca dilatar el proceso hasta 2027 o 2028 y consolidar una condena mediática más que judicial.

Los testimonios de arrepentidos, tomados sin registro audiovisual, serán incorporados por lectura, violando fallos de la Corte Interamericana. La fiscalía, encabezada por Fabiana León, pretende sostener su acusación sin que los testigos enfrenten a las defensas, en una reedición de los métodos utilizados por el juez Bonadío.

En la Causa Cuadernos no se juega únicamente el destino judicial de la expresidenta, también está en disputa la persistencia de un dispositivo de persecución política articulado entre jueces afines, presión mediática y complicidad del poder.