Se agrava el conflicto en Acerías Berisso

Los casi 60 trabajadores de Acerías Berisso volvieron a presentarse esta semana en la planta ubicada en 128 entre 4 y 5 para retomar sus tareas. Sin embargo, una vez más encontraron las puertas cerradas pese a la conciliación obligatoria dictada el 27 de octubre pasado por el Ministerio de Trabajo bonaerense.

“Nos hicimos presentes para trabajar y nos encontramos con la planta cerrada. Es la décima vez que rompen la conciliación obligatoria”, expresó el cuerpo de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en un comunicado difundido en las redes sociales.

El conflicto se conoció el 23 de octubre cuando la fábrica cerró sorpresivamente y dejó sin trabajo a casi 60 familias. Ante esto, sumado a la negativa de los dueños de pagar indemnizaciones, los trabajadores tomaron el establecimiento.

Según contó a este medio Pablo Acuña, directivo de la UOM seccional La Plata, la situación se venía agravando con demoras en el pago de sueldos, malos tratos, pésimas condiciones laborales y despidos discrecionales.

En los primeros días hubo amenazas de desalojo. No obstante, el Gobierno provincial dictó conciliación obligatoria. Al día siguiente, los empleados se encontraron que los dueños se habían llevado materiales y máquinas para que no puedan trabajar.

En este contexto, un grupo empresario manifestó su interés por adquirir la firma y destrabar el conflicto. Si bien se anunció una auditoría en los próximos días, no se conocieron más detalles.