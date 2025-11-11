Proyectan un nuevo distribuidor en la Autopista La Plata – Buenos Aires

La concesionaria vial Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) y la Municipalidad de La Plata avanzan con la licitación del nuevo distribuidor de la Autopista La Plata-Buenos Aires en la bajada de City Bell. En este sentido, este lunes el intendente Julio Alak, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y el presidente de Aubasa, José Arteaga, encabezaron el acto de licitación pública para la obra.

Según detalló Katopodis, “son 2,1 kilómetros con doble sentido de circulación que unirán la Autopista con el Camino Centenario, que beneficiarán a 36.000 usuarios”. A su vez, ponderó que “la construcción del nuevo acceso nos permite seguir demostrando que lo público es sinónimo de eficiencia y calidad”. “Estamos convencidos de que la obra pública es palanca para el desarrollo, generadora de oportunidades y de empleo”, agregó.

Por su parte, Alak valoró que “en la Provincia tenemos la fortuna de tener un gobernador como Axel Kicillof que apostó fuertemente a la obra pública”.

En la licitación se presentaron 15 ofertas. Según la letra del proyecto, los trabajos tienen un plazo de ejecución de 18 a 20 meses, y forman parte del Plan de Obras 2024-2027 que Aubasa viene realizando con fondos propios.

La obra incluye 2,1 kilómetros de nuevo trazado con doble sentido de circulación, pasos sobre las vías del Ferrocarril Roca y los arroyos Martín y Carnaval y la construcción de un terraplén.