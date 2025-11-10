Diputados bonaerenses buscan bloquear sitios de apuestas en las escuelas

La comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense unificó dos proyectos de ley que buscan establecer un marco normativo para restringir el acceso a sitios de apuestas online y páginas de contenido para adultos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue aprobada bajo la presidencia de la diputada Fernanda Díaz (Unión por la Patria) y reúne las propuestas de María Belén Malaisi (UCR + Cambio Federal) y Martín Rozas (Unión y Libertad).

El proyecto de Malaisi impulsa la modificación del artículo 55 de la Ley Provincial de Educación, para que el Ministerio que conduce Alberto Sileoni instrumente mecanismos de bloqueo definitivo en todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. La legisladora advirtió que el juego compulsivo entre jóvenes se ha convertido en un fenómeno creciente que requiere medidas urgentes para evitar la ludopatía.

Por su parte, Rozas plantea que las escuelas deberán exigir a los proveedores de internet la implementación de sistemas de filtrado que garanticen un uso responsable y seguro de la red.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (Aiepa) alertó este año sobre el aumento de la ludopatía en las escuelas bonaerenses y advirtió que la problemática se está naturalizando entre los estudiantes. En paralelo, la Legislatura bonaerense aún debe tratar un texto unificado que incluye modificaciones en la Ley de Juego, programas de prevención y concientización, regulación de las apuestas online y medidas de inclusión tecnológica para erradicar la participación infantil.