Causa $LIBRA: la Justicia congela activos en Argentina

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el congelamiento de bienes muebles, inmuebles y activos financieros vinculados al empresario estadounidense Hayden Davis y a dos operadores de criptoactivos, en el marco de la investigación por el presunto fraude de la criptomoneda $LIBRA. La medida cautelar, bajo la figura de “prohibición de innovar”, busca impedir que los acusados dispongan de fondos hasta que avance el proceso penal.

La resolución alcanza a Favio Camilo Rodríguez Blanco, de nacionalidad colombiana, y al argentino Orlando Rodolfo Mellino, identificados como titulares de billeteras virtuales bajo análisis judicial. A ellos se suma Davis, señalado como pieza clave en la ruta del dinero. Cabe recordar que los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy ya habían sido alcanzados por disposiciones similares en etapas previas de la causa.

Con estas medidas, la Justicia intenta preservar activos que podrían ser esenciales para eventuales reparaciones económicas y para esclarecer el alcance del presunto fraude financiero.