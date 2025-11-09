La industria retrocede y la recesión se profundiza

La industria argentina volvió a caer en septiembre y confirmó el freno de la actividad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción manufacturera bajó 0,7% interanual, con retrocesos en ramas clave como la textil y la automotriz. Aunque hubo leves mejoras en rubros como químicos y refinación, el panorama general continúa marcado por un deterioro extendido.

El organismo informó que la serie desestacionalizada descendió 0,1% mensual y el indicador tendencia-ciclo cayó 0,4%, evidenciando que el rebote de mitad de año se agotó. En este contexto, el sector textil fue el más afectado con una contracción del 20,5% interanual, golpeado por la caída del consumo y los costos importados. En esa línea, la fabricación de prendas, cuero y calzado retrocedió 14%, profundizando la pérdida de empleo industrial.

La industria automotriz, por su parte, retrocedió 2,5%, mientras que la metalmecánica registró caídas de hasta 11%, afectando a proveedores de maquinaria y autopartes. En total, siete de las 16 divisiones industriales mostraron bajas interanuales.

En contrapartida, la refinación de petróleo creció 7,6% y los productos químicos 2,2%, pero su aporte fue insuficiente para compensar la contracción de los sectores intensivos en trabajo. La debilidad del mercado interno y la falta de crédito acentúan el freno productivo.

Con la producción fabril en retroceso y la obra pública paralizada, la recesión industrial sella un cierre de año en rojo.