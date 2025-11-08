Advierten que Nación ejecutó solo 7% del fondo hídrico en 2024

El presidente de la Autoridad del Agua bonaerense, Damián Costamagna, cuestionó al Gobierno nacional al advertir que en 2024 se ejecutó apenas el 7% del Fondo Hídrico de Infraestructura, creado por ley para financiar obras contra inundaciones. De los 175 mil millones recaudados por el impuesto a los combustibles, solo se aplicaron 13 mil millones. “El resto no sabemos para dónde fue, y así es muy fácil hablar de superávit fiscal”, señaló.

La falta de ejecución impide avanzar con obras estructurales como el Plan Maestro Integral del Río Salado. La cuenca tiene cinco tramos, de los cuales cuatro fueron completados, pero la etapa 2 del tramo 4, de 33 kilómetros, está paralizada desde diciembre de 2023. Esa suspensión genera un “cuello de botella” que bloquea la continuidad de los trabajos.

Costamagna advirtió que la situación es crítica en zonas rurales del centro y oeste bonaerense, donde las lluvias duplicaron el promedio histórico. También respondió a Patricia Bullrich, quien había atribuido a la Autoridad del Agua la falta de ordenamiento de los cursos fluviales: “No se ordenan como si uno fuera un oficial de tránsito, se ordenan con obras e inversión pública”.

Finalmente, subrayó que no se trata de una crisis humanitaria con evacuados masivos, sino de un problema estructural que afecta a áreas rurales y cuya solución depende de la reactivación de las obras y de la ejecución plena del fondo hídrico.