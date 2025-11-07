Santilli deja su banca en Diputados y asume como ministro del Interior en el gobierno de Milei

Diego Santilli presentará este viernes su renuncia a la banca que ocupa en la Cámara de Diputados para asumir al frente del Ministerio del Interior, el área encargada de articular el vínculo con las provincias.

El dirigente del PRO, cercano a Horacio Rodríguez Larreta, formalizará la dimisión durante la jornada, mientras su equipo termina de redactar el documento que lo desvinculará del Congreso. En su lugar asumirá el exconcejal platense Nelson Marino, del entorno del exjefe de Gobierno porteño.

En tanto, a partir del 10 de diciembre, la banca que Santilli había renovado quedará en manos de Rubén Torres, referente ligado al armador libertario Sebastián Pareja.

Aun sin la firma formal, Santilli ya comenzó a desempeñar tareas en su nueva función. En las últimas horas mantuvo reuniones en Casa Rosada junto a “Lule” Menem y Martín Menem, y luego se trasladó a sus oficinas para recibir a los primeros mandatarios provinciales.

Este viernes por la tarde, acompañado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, recibirá a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Para la próxima semana están previstas reuniones con Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta).

La designación de Santilli busca profundizar los vínculos políticos con las provincias y consolidar la coordinación entre el Ejecutivo nacional y los gobiernos locales. Su incorporación también llega tras la aprobación del dictamen del Presupuesto 2026, en la que el PRO y la UCR brindaron apoyo clave al oficialismo.

En paralelo, el Poder Ejecutivo analiza convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre, con la posibilidad de extenderlas a enero y febrero para avanzar con el tratamiento del Presupuesto y otras iniciativas.