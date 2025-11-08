Alonso cruzó al Gobierno nacional por habilitar compra de armas

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, criticó la decisión del Gobierno nacional de habilitar la compra civil de fusiles y carabinas semiautomáticas, al advertir que la medida puede provocar una escalada armamentística y aumentar la violencia en las calles. Según el funcionario, la disposición pone en riesgo la seguridad pública y genera un escenario en el que un delincuente común podría tener más poder que un policía de calle.

La polémica norma fue oficializada mediante la Resolución 37/2025 del Renar, que reglamenta el decreto 397/2025 firmado por Javier Milei y Patricia Bullrich. Con ella se habilita el acceso civil a armas derivadas de uso militar, hasta ahora restringidas a fuerzas especiales.

El ministro remarcó que la Provincia registra los niveles más bajos de homicidios de su historia y que no existe un aumento de asesinatos en ocasión de robo, por lo que consideró injustificada la desregulación. “La seguridad no se construye con más balas, sino con más control y planificación”, subrayó.

Alonso también expuso la tensión política con Nación, al señalar que la relación institucional atraviesa un momento difícil por la falta de coordinación y recursos. Denunció que Buenos Aires dejó de recibir fondos clave y que las fuerzas federales sufren desfinanciamiento.

Por último, el funcionario cuestionó las políticas judiciales y de lucha contra el narcotráfico, al advertir que el Estado nacional se retira de funciones esenciales y deja a las provincias con más responsabilidades y sin herramientas.