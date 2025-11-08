Avanza proyecto para anticipar aumentos en combustibles

La diputada bonaerense Ayelén Rasquetti logró que la comisión de Servicios Públicos aprobara su proyecto para obligar a las expendedoras de combustibles a anunciar aumentos con 72 horas de antelación. La iniciativa surgió luego de que YPF dejara de informar subas en estaciones de servicio y busca garantizar transparencia en defensa de los consumidores. Rasquetti denunció presiones y lobby empresarial para frenar la medida y advirtió que la negativa a brindar información básica refleja un intento de conservar privilegios a costa del bolsillo de los usuarios.

El texto establece que las petroleras comuniquen cambios con tres días de anticipación y que las estaciones los publiciten 48 horas antes en cartelería y medios digitales. Las sanciones van desde multas millonarias hasta la suspensión de habilitaciones. La legisladora aclaró que no pretende intervenir en la política nacional de precios, sino ejercer facultades provinciales de control sobre bienes estratégicos.

Por su parte, la Federación de Empresarios de Combustibles alertó que la obligación podría generar desabastecimiento por picos de demanda y confusión operativa. También cuestionó la viabilidad de aplicar la norma en esquemas de precios variables como los de YPF. La Unión Industrial bonaerense sumó su rechazo y advirtió que la uniformidad informativa anticipada reduciría la competencia y agravaría problemas logísticos.