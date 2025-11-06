Alivio fiscal para productores afectados por inundaciones

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso este año una serie de beneficios fiscales para productores rurales de 19 distritos que sufrieron graves inundaciones.

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, las intensas lluvias volvieron a provocar complicaciones en el interior bonaerense. Según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), cinco millones de hectáreas quedaron bajo el agua.

Ante esto, ARCA comunicó la exención y la prórroga del pago del Impuesto Inmobiliario Rural, en el marco de las declaraciones de emergencia y desastre agropecuario emitidas por el gobierno provincial.

Los beneficios alcanzan a explotaciones con más del 50% de afectación, e incluyen prórrogas automáticas en el pago de créditos del Banco Provincia y suspensión de ejecuciones fiscales por seis meses.

Los municipios incluidos en la medida son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen.

“Estos beneficios están dirigidos a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal sustento y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”, destacó el director de ARBA, Cristian Girard.