Volvió a caer la recaudación

La recaudación total de recursos tributarios en octubre fue de $16,165 billones de pesos. Esto significa un aumento nominal del 26,5% en comparación con el mismo mes del 2024, cifra por debajo de la inflación registrada (31,8%) que representa una caída en término reales cercanas al 3,5%.

En este camino, entre los impuestos con mayor variación negativa se encuentran los Derechos de Exportación (-55,3%) y Bienes Personales (-57,8%).

A su vez, el informe de ARCA detalló a evolución del desempeño de impuestos clave como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que aumentó 31,7%, y el Impuesto a las Ganancias, que creció 48,5% debido a modificaciones en el régimen de anticipos.

Cabe destacar que las variaciones en las distintas categorías de impuestos fueron explicadas por factores específicos, como el incremento del tipo de cambio, la derogación de aranceles y el adelantamiento de pagos que impactaron negativamente en los Derechos de Exportación.

Entre otros impuestos, también se destaca que la Seguridad Social aumentó 32,8% y el Impuesto a los Créditos y Débitos subió 41,2%.

Como conclusión, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que “al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, dada la eliminación de impuesto PAIS, la variación real interanual sería positiva por 1%”. Si se suma la reducción de Bienes Personales, el aumento real sería de 67,8%.