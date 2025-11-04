$LIBRA: la Justicia rechazó detenciones y limitó el acceso al expediente

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió este lunes no hacer lugar al pedido de detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, investigados en la causa por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. En la misma resolución, también denegó a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados el acceso irrestricto al expediente.

El magistrado entendió que la comisión que preside el diputado Maximiliano Ferraro no tiene legitimación para acceder al sumario, en línea con lo dictaminado por el fiscal Eduardo Taiano, quien conduce la pesquisa.

En paralelo, Martínez De Giorgi rechazó la solicitud del querellante Martín Romeo de ordenar la detención de los acusados, al considerar que no existen riesgos procesales de fuga ni de entorpecimiento. Señaló que ambos cumplen medidas cautelares como el congelamiento de activos, suficientes para neutralizar eventuales riesgos.

De esta manera, la resolución deja en evidencia la tensión entre el Poder Judicial y el Congreso en torno a una investigación que involucra a figuras de alto perfil. El cierre parcial del expediente y la negativa a avanzar con detenciones, alimenta críticas sobre la falta de transparencia en un proceso que toca de cerca al propio Gobierno nacional. La causa avanza, pero cada paso parece medido para no incomodar demasiado a quienes orbitan el centro del poder.