Santilli ratificó que impulsará las reformas de Milei

El flamante ministro de Interior, Diego Santilli, aseguró que su agenda “es la de las reformas que vienen” en la segunda etapa del gobierno de Milei, además del Presupuesto 2026.

“Mi agenda es de las reformas que vienen en esta etapa, que tienen que ver primero con el Presupuesto 2026, que es clave y es necesario”, afirmó, en diálogo con Radio Rivadavia, quien fue candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza.

En este camino, adelantó que las prioridades están relacionadas con las sesiones extraordinarias del Congreso. Allí, el Ejecutivo nacional aspira a aprobar “una modernización laboral para que más de la mitad de los trabajadores, que están en la informalidad, pasen a la formalidad”. Al respecto, aseguró que desde su nuevo cargo trabajarán “en equipo” con los legisladores.

Asimismo, Santilli destacó la importancia de lograr “una reforma fiscal para la baja de impuestos, que es lo que el Presidente viene pregonando desde antes de asumir su mandato, y que es clave para las pymes”. A esto, también sumó a esta lista de prioridades el nuevo código penal que “es central para la tolerancia cero contra el delito”.

Por último, anticipó su optimismo de cara al diálogo con los gobernadores y se preguntó: “¿Quién no va a querer bajar impuestos? ¿Quién no va a querer que los trabajadores informales pasen a la formalidad? La agenda que ha trazado el Presidente es muy afín a cada uno de los gobernadores”.