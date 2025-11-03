Carlos Tomada: “En plena recesión no es momento para una reforma laboral”

El experto en derecho laboral y exministro de Trabajo, Carlos Tomada, argumentó enfáticamente que “no es el momento adecuado para tratar una reforma laboral en plena recesión económica”.

En diálogo con Radio Splendid, sostuvo que los cambios hasta ahora propuestos por el oficialismo “no resuelve ninguno de los graves problemas que tiene Argentina”, sino que buscan incrementar el beneficio de las empresas a costa de los derechos de los empleados.

El especialista reflexionó que lo que se intenta es “formalizar la informalidad” al convertir en legales situaciones que antes eran consideradas fraude. Explicó que, figuras como el contrato de locación de obra o servicios, que antes permitían a un trabajador reclamar sus derechos, ahora “si vas a reclamar a un juez te dicen que tenes un contrato permitido por la ley”.

El exministro también puso en tela de juicio el argumento de que las indemnizaciones son un obstáculo para el empleo. Al respecto, recordó que “con la doble indemnización se duplicó la cantidad de empleo privado registrado”.

Además, desestimó la supuesta “industria del juicio” al citar que, por ejemplo, sobre 1,5 millones de trabajadores bonaerenses “solamente el 5% hicieron algún juicio”.

Entre sus propuestas, Tomada sugirió la necesidad de retomar un “modelo productivo basado en la industria” y aplicar “mano dura en la evasión” y el incumplimiento de las leyes laborales.