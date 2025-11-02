Tras los agravios, Casalongue puso NOVA a disposición de Santiago Cúneo para su derecho a réplica

El director periodístico de NOVA y conductor de NOVA Stream, Mario Casalongue, decidió poner a disposición del excandidato confederal Santiago Cúneo el espacio del portal para ejercer su derecho a réplica, luego de los agravios recibidos por parte de un integrante del panel del programa.

“Por atender a un periodista tuve que soportar un ser despreciable y letrinal. Que para variar tienen la boca más grande que la hombría”, señaló el excandidato Santiago Cúneo, y agregó: “Cuando estos mamarrachos me ven se orinan. Se descomponen. Les baja la presión. Se descompensan y tienen que pedir que los atiendan. Boca grande, pecho chico”.

El dirigente también apuntó contra el kirchnerismo: “Son basura K, hijos de la mina del boliche bailable de San Telmo. La dueña de los Sauces y Hotesur”, y continuó: “¡Los cristinistas son una peste! Este impresentable buscó un minuto de fama colgándose de nuestra lucha confederal y los 120 mil votos que le costaron la elección a la mugre de La Cámpora, Juan Grabois y Jorge Taiana. ¡El futuro es sin ellos!”.

Por último, el excandidato sostuvo: “Es absolutamente lógico el triunfo del imperialismo, si estos todavía pretenden algún protagonismo social sobre los bolsos de José López, Los Sauces y Hotesur; los 6 millones de dólares de la caja de seguridad; el patrimonio de Máximo Kirchner; la entrega de Julio De Vido; la traición a los presos políticos; Alberto Fernández, Martín Guzmán, Héctor Daer, Fernando Espinoza y toda la mugre”.