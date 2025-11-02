Macri criticó la salida de Francos y admitió que no hubo acuerdo con Milei en Olivos

El expresidente Mauricio Macri cuestionó la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y consideró que su reemplazo por Manuel Adorni, “no es una buena noticia”.

Macri relató que fue invitado a cenar por Javier Milei en la Quinta de Olivos, en agradecimiento por el apoyo brindado antes de las elecciones. “La idea era pensar cómo reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, señaló.

El exmandatario destacó que Francos representaba “capacidad y equilibrio” y sugirió que el cargo podría haber recaído en un perfil más técnico, como el de Horacio Marín, actual presidente de YPF. Recordó además que el jefe de Gabinete es “una figura esencial” para coordinar la gestión y advirtió que a esta decisión “desacertada” se suma la falta de resolución de las disputas internas del Gobierno.