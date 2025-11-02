Adorni encara una nueva etapa en el Gabinete

Tras la salida de Guillermo Francos, fuentes oficiales confirmaron que Manuel Adorni asumirá como nuevo jefe de Gabinete el próximo lunes.

Con su nueva responsabilidad, el ex vocero presidencial continuará en Casa Rosada y no asumirá como legislador porteño, cargo para el que había sido electo el pasado 18 de mayo. Se espera que en el cargo de vocero sea reemplazado por su actual números dos, Javier Lanari,

En sus primeras declaraciones en su nuevo rol, Adorni calificó a Francos como una “persona sensacional” que hizo “un aporte invaluable”. Sin embargo, sostuvo que “había un ciclo cumplido”.

A su vez, lanzó: “No va a haber nada más federal que esta etapa del Gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes y donde va a haber un congreso equilibrado”.

No obstante, desde el entorno de los gobernadores dejaron trascender que la salida de Francos y de Catalán como ministro de Interior los tomaron por sorpresa, ya que eran los principales interlocutores con el Ejecutivo nacional.