La Justicia exige explicaciones por la parálisis del Consejo del Salario

La Justicia laboral puso bajo la lupa la inacción del Ministerio de Capital Humano y ordenó a su titular, Sandra Pettovello, que explique por qué no se convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La medida fue dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N°10 en el marco de una acción cautelar presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

Las centrales sindicales, encabezadas por Hugo Godoy y Hugo Yasky, denunciaron que el Consejo no se reúne desde hace más de seis meses, incumpliendo la obligación legal de hacerlo cada dos meses y vulnerando el derecho al diálogo social previsto en la Constitución. En ese contexto, cuestionaron la última actualización del salario mínimo, fijada de manera unilateral por el Ministerio, al considerar que no cumple con los parámetros de legalidad ni garantiza un nivel de vida digno para los trabajadores.

El fallo judicial obliga al Gobierno a rendir cuentas sobre el derecho a un salario mínimo vital y móvil que funcione como piso de referencia en la negociación colectiva y en la determinación de beneficios sociales. Para las CTA, la falta de convocatoria refleja una política de desatención hacia los sectores más vulnerables y un retroceso en materia de institucionalidad laboral.