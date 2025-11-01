Alak presentó el Presupuesto 2026 para La Plata

El intendente Julio Alak envió al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2026. Según el documento, contempla un gasto de $462 mil millones de pesos, mayormente destinado a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

El área que conduce el electo concejal Sergio Resa recibirá $197 mil millones, el 42% del total. Con mayor asignación presupuestaria, le sigue la Secretaría General con $41 mil millones destinados a delegaciones municipales, el Cementerio de La Plata y la Terminal, entre otros espacios. En tercer lugar se ubica la Secretaría de Educación, que contará con $39 mil millones, de los cuales $27 mil millones serán para el Servicio Alimentario Escolar.

En tanto, la Secretaría de Seguridad dispondrá de $22 mil millones y la de Salud, que tiene a su cargo los centros de atención primaria, el SAME y el área de Zoonosis, contará con $18 mil millones para su funcionamiento.

En este camino, el secretario de Hacienda, Marcelo Giampaoli, presentará formalmente la iniciativa el lunes ante los concejales para explicar los criterios de distribución de los fondos.

En paralelo, también el Ejecutivo municipal ingresó las ordenanzas Fiscal e Impositivas para el ejercicio 2026. De allí se desprende que se espera una suba de las tasas municipales del orden del 30%, incremento que va en línea con la inflación estimada. También el proyecto adelantó la intención de ajustar el valor del Estacionamiento Medio en un 34%.