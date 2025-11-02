La economía se estanca y el mercado laboral retrocede

Un informe del Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec), dependiente de las Bolsas de Rosario y Santa Fe, confirmó que en septiembre la actividad retrocedió 0,01% mensual, cerrando así dos trimestres consecutivos de caída del PBI. Por su parte, el Índice Coincidente de Actividad Argentina (ICA-ARG) refleja un escenario de estancamiento desde febrero, con siete meses de contracciones en la industria y un deterioro persistente del empleo registrado.

La recesión en números

El informe señala que la construcción, la recaudación nacional y la producción industrial muestran variaciones negativas, mientras que el mercado laboral acumula cuatro meses de retroceso en asalariados privados. En septiembre, la contracción fue de 0,2% mensual y 0,5% interanual, lo que implica unos 180.000 puestos menos que en el máximo de 2023. La recaudación también cayó por séptimo mes consecutivo, con un descenso del 2,5% mensual y del 6,7% interanual.

Entre los pocos indicadores positivos se destacan las exportaciones, que mejoraron en los últimos meses y ayudaron a recomponer la balanza comercial.

El motor que no arranca

El documento del CICEC deja en evidencia el desplome de la economía. Septiembre marcó la séptima caída consecutiva, con un retroceso del 0,2% mensual y del 3,1% interanual. El consumo interno tampoco repunta. Las ventas minoristas crecieron apenas 0,2%, pero siguen 5,4% por debajo del año pasado. El leve rebote se explica por compras puntuales en shoppings y electrodomésticos, mientras supermercados y autoservicios continúan en baja.

Pese a algunos signos de alivio en el comercio exterior, como el repunte de exportaciones y la mejora en la balanza comercial, el informe bursátil advierte que la economía enfrenta un cuadro recesivo consolidado. La volatilidad cambiaria, las altas tasas de interés y la incertidumbre política configuran un entorno adverso para la inversión y el empleo.

Para los mercados, el desafío es revertir expectativas y sentar bases para un crecimiento sostenido. Sin señales claras de recuperación, el deterioro económico amenaza con profundizar la fractura entre sectores dinámicos y los más vulnerables.