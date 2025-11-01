Axel Kicillof reunió a intendentes para afianzar el espacio tras la derrota legislativa

El gobernador Axel Kicillof encabezó ayer una reunión con ministros y cuarenta intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en La Casona del Ministerio de Desarrollo Agrario, en el Parque Pereyra Iraola, donde se analizaron las prioridades de la gestión provincial hasta fin de año y se delinearon posiciones políticas tras la derrota electoral.

El encuentro se dio en medio del recrudecimiento de la interna dentro de Fuerza Patria y de las críticas que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dirigió al mandatario bonaerense por su decisión de desdoblar las elecciones provinciales (ver página 2).

Entre los presentes se deslizó la crítica de que los malos resultados electorales de octubre tuvieron origen en una lista confeccionada sin consultar al Gobernador ni a los jefes comunales. En ese marco, varios reclamaron mayor protagonismo en la toma de decisiones y remarcaron que Kicillof deberá dar la pelea dentro del partido o, llegado el caso, “construir por afuera”.

Un mensaje político y de gestión

Aunque el temario incluyó cuestiones administrativas y pedidos puntuales sobre la redistribución de recursos, la cumbre tuvo un tono político. Según se supo, el Gobernador buscó consolidar el rol del MDF dentro del peronismo bonaerense y ordenar la estrategia hacia 2027.

Con las elecciones internas del PJ provincial en el horizonte —conducido actualmente por Máximo Kirchner—, la mirada estuvo puesta en la relación de Kicillof con los miembros de su gabinete vinculados a La Cámpora.

En paralelo, dirigentes del Frente Renovador, tercera pata de Fuerza Patria, manifestaron que la unidad “sigue siendo imprescindible” para mantener competitividad política. “Se construye escuchando, recorriendo y poniendo las ideas por encima de los nombres”, sostuvo la diputada nacional electa Jimena López.

Con un discurso orientado a sostener la gobernabilidad y ordenar la estructura política en la provincia, Kicillof cerró el encuentro llamando a “mantener el trabajo conjunto” y fortalecer la gestión en el territorio. El objetivo, según coincidieron los presentes, fue avanzar en la coordinación de políticas comunes y en la consolidación de un espacio propio, con el horizonte puesto en las elecciones de 2027.