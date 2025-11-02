El Gobierno acelera su agenda de privatizaciones

En busca de aprovechar el impulso del triunfo electoral, el gobierno de Javier Milei acelera su ambiciosa agenda de privatizaciones y poder concretar el traspaso de activos estratégicos de transporte y energía a manos privadas.

En este camino, según trascendió desde Casa Rosada, en las próximas semanas el Ejecutivo nacional concretará los primeros pasos para licitar varias rutas y cuatro importantes represas hidroeléctricas.

En el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas pronto revelarán qué empresa se quedará con la llamada ruta del Mercosur. Para esta ruta, la primera que concesiona la gestión de Milei, se presentaron siete ofertas.

Para lo que resta de 2025, el Gobierno busca lanzar la segunda etapa de licitaciones para rutas nacionales que controla Corredores Viales. El proceso busca entregar el manejo de más de 4400 kilómetros de los ocho tramos que incluyen las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, y Newbery; las rutas nacionales 3, 5 y 7; así como los trazados que dan acceso a los puertos del Paraná.

Además, el viernes 7 se conocerán las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas clave, por las que el Gobierno busca recaudar entre 500 millones y 700 millones de dólares.

En paralelo, la administración libertaria define los detalles para enviar al Congreso a partir del 10 de diciembre (con su nueva conformación) el listado de empresas que podrían ser privatizadas en una segunda etapa de gestión.